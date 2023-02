Diasabra anochi a drenta informe di cu tin un homber bao influencia di un of otro substancia tabata blo cana bay bin na un hotel na Oranjestad y turistanan tabata sinti temor pa nan seguridad y ora security a bis’e pa bandona e sitio e no kier a haci tal, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin nota cune persona encuestion ta bao influencia di un of otro substancia, polis no a keda nada otro cu detene.

