[VIDEO] Accidente cu tiramento dilanti Imeldahof na Noord 4 persona herida na hospital, 2 cu herida di tiro otro 2 cu herida di accidente

Informacion policial ricibi ta mustra cu tu cos a cuminsa ora cu a drenta melding na central di polis pa 6.12 di diadomingo mainta cu tin un accidente net dilanti di Imeldahof na Noord, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e personanan cu tabata den e auto a core bay nort na pia. Informacionnan extra oficial a indica cu ambos auto tabata direccion nort y tabata tin tiramento cu arma di candela saliendo for di e auto preto unda un persona den e auto shinishi a ser alcansa y e auto a perde control y a accidenta mientras e auto preto tambe a bay dal riba nan. Den esaki esnan den e auto a core bay nort y a haya un lift pa hospital den un auto Kia Rio shinishi cual number ta conosi na polis mientras un otro auto tambe a duna e otro 2 persona un lift pa hospital debi na e lesionnan recibi na e accidente. Despues a resulta cu e incidente aki a bay mas leu cu un simpel accidente di auto. E ora ey numa polis a ricibi informe di cu 4 persona a yega na hospital di cual 2 di nan cu herida di bala y a dirigi patruya na e sitio. Unabes cu un di e victimanan a mira polis na hospital ela core sali for di e porta dilanti e hospital huy bay den un posibel Nissan March. Na e sitio di accidente berdad ora cu patruya a yega, a topa cu dos auto cu tabata practicamente total loss y daño material na palonan di luz tambe unda wayanan di coriente tambe tabata colga y spart chispanan di candela. Na hospital e dos di nan cu tabata herida di bala a declara kende ta esnan cu a tira riba dje y cu tin di haber cu e accidente mes. Mesora a activa e investigadornan tecnico forensyco pa asisti na e sitio di accidente. Ademas recherchenan di distrito 2 (Shaba) pa bay Hospital pa tuma mas informacion for di e personanan herida. Recherchenan ta bezig pa investiga kende tabata esnan cu arma di candela den nan poder y a uza esaki. Manera cu tabata di spera no a haya e arma di candela, cu nan a deshaci di dje prome cu Polis a yega y prome cu nan a yega hospital. Ta buscando tambe pa haya sa kende tabata complice di nan den e transporte (e Kia Rio grijs shinishi) pa hospital pa mira si nan sa algo di e arma di candela. Nos lo sigui informa…….

Share this: Twitter

Facebook