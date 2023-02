Bucuti & Tara Beach Resort a ricibi bishita di e Embahador di Suisa den Reino Hulandes pa haya sa mas tocante e hotel su programa di sostenibilidad

Posted in

Eagle Beach, Aruba – Februari 7, 2023 – Su Excelencia Mr. Heinz Walker-Nederkoorn, Embahador di Suisa den Reino Hulandes, a bishita Bucuti & Tara Beach Resort pa siña mas tocante e hotel su operacion sostenibel, cual a logre reconocemento mundial di parti di United Nations como e prome hotel den Caribe cu ta certifica Carbon Neutral.

Durante un bishita breve na Aruba, e Embahador a tuma e oportunidad pa haci un tour di e resort unda e la mira e diferente inversionnan tecnologico cu e resort a implementa pa yega su meta, y e la siña mas tocante di e diferente eco-certifications cu e hotel tin cual ta haci’e asina sostenibel. Resort Manager Rik van der Berg y Sustainability Manager Jeroen van Dasselaar a duna e tour, mientras Crescenzia Biemans a presenta e diferente metanan cu a wordo logra door di e esfuersonan incansable di e fundador y propietario, Ewald Biemans, desde e hotel su apertura na 1987.

Embahador Walker-Nederkoorn a comparti lo siguiente di su bishita: “Mi kier a gradici boso y boso team pa presenta locual ami lo yama e modelo di hospitalidad sostenibel den un forma unico, natural y estetico. Bo presentacion no tawata solamente hopi educativo y inspirante, pero tambe un declaracion impactante di un dama hoben y empresarial cu ta dispuesto pa para riba e schoudernan di su abuelo pionero y sigui desaroya su legado.”

Cuido di nos medio ambiente no ta algo “extra”

“Nos no ta den negoshi di turismo; nos ta den negoshi di naturalesa.” Doño/CEO di Bucuti & Tara, Ewald Biemans, hopi biaha ta comparti e perspectiva aki ora e ta combersa cu coleganan den sector turistico of ora e ta dunando un presentacion desde escenario mundial. Ta e diferencia den mentalidad, combina cu su pasion y determinacion pa ofrece experiencianan di biahe inigualabel y di calidad superior cu a haci Bucuti & Tara un di e Top 25 Resorts na Mundo riba Tripadvisor, y na mes un momento, tambe e hotel mas eco-certifica y prome y unico Carbon Neutral den Caribe.

Cu mas di 50 aña bibando na Aruba, Biemans a habri Bucuti na 1987. Rapidamente despues e la nota cuanto desaroyo tawata tumando lugar y con esaki tawata impactando nos naturalesa. Na medida cu Aruba tawata birando un top destinacion di biahe (awe, aproximadamente 90% di su GDP ta bin di turismo), Biemans a reconoce cu un experiencia di biahe mester ta den harmonia cu medio ambiente; sino nos paraiso chikito lo desaparece. E la cuminsa busca solucionnan den su mes un propiedad y a mobilisa varios grupo den nos comunidad y gobierno.

Awendia, na e resort tres pilar ta prevalece: romantisismo, wellness y sostenibilidad. Cada dia huespednan ta yega di diferente paisnan y e hotel ta disfruta di un ocupacion di 97%+ ful aña. Bucuti & Tara ta comproba cu un vakantie memorabel y sostenibilidad ta compatibel.