Traspaso oficial di yabinan pa renobacion di MariaConvent pa e proyecto SISSTEM.

ORANJESTAD – Dialuna 6 di Februari, a haci traspaso oficialdi e yabinan di e monumento di Maria Convent pa duna inicio na e renobacion pa por ubica e facultad di SISSTEM di Universidad di Aruba. Minister President Sra. Evelyna Wever-Croes, Minister Geoffrey Wever, Minister Xiomara Maduro y Minister Endy Croes conhuntamente cu representantenan di UNDP, di e Delegacion di Commission Europeo (virtual) y di Universidad di Aruba tawata presente na Universidad di Aruba pa e traspaso oficial.

Union Europeo ta financia a travez di e Fondo di DesaroyoEuropeo e proyecto di SISTEM pa un total di 13 millionEuro.

E facultad di SISSTEM (Sustainable Island Solutions throughScience, Technology, Engineering and Mathematics) na Universidad di Aruba, ta consisti di un programa di Bachelorden STEM (cu a cuminsa na 2019), un programa di Masters y un programa di investigacion di PhD cu lo enfoca riba desaroyo sostenibel den Small Island Developing States(SIDS).

E facultad tin como obhetivo educa un generacion nobo di scientificonan y ingenieronan cu lo apoya sostenibilidad, diversifica economia local, reduci dependencia riba combustibel fossiel y mehora e abilidad di SIDS pa recupera di desaster (resiliencia). E facultad ta incorpora maneho di sostenibilidad riba nivel academico, mientras cu ta fortifica tambe e forsa laboral regional cu e habilidadnan y capacidad necesario. Ta spera cu e facultad di SISSTEM lo por bira un centro di excelencia y un centro di conocemento pa e region y pa e SIDS rond mundo.

E Establecimento di e facultad di SISSTEM ta financia door di Union Europeo y implementa pa UNDP den coordinacion cuUniversidad di Aruba y Universidad Catolico di Leuven (KU Leuven) na Belgica.

E Universidad Catolico di Leuven of KU Leuven taun universidad Catolico di cual e campus principal ta situa den e ciudad di Leuven na Belgica. E instituto ta ofrece tambe estudionan na su otro campusnan na Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, Geel, Diepenbeek, Sint-Katelijne–Waver y Aalst. E tin 21.338 miembro di personal y 58.987 studiante, no solamente e ta e universidad di idioma Hulandesmas grandi, pero tambe e universidad mas grandi di e ‘lagelanden’. Segun e Times Higher Education Supplement (THES) di The Times, KU Leuven na 2019 ta e universidad di Belgicacu a score mas halto y e universidad di idioma Hulandes cu a score mas halto. Mundialmente KU Leuven ta na e di 45 lugabasa ariba e scorenan y den e rango di e grupo (51-60) basa riba su reputacion.

Na juli 2019 Union Europeo a encarga United NationsDevelopment Program (UNDP), como e partner paimplementa e renobacion di e monumento nacional MariaConvent y tambe pa e construccion di e laboratorionan. E prome periodo pa duna oferta a ser lansa dia 27 di november2020 y dia 26 di februari 2021 a habri e ofertanan. Manera nos tur sa e prome periodo pa pidi oferta no tabata exitoso mas tanto door cu e prijs di material ta hopi halto a causa diCOVID-19 cu a afecta e cadena di oferta. Sinembargo esaki no a stop e proceso y UNDP a cuminsa tene na october 2021 hunto cu Universidad di Aruba un cantidad di reunionnan parevisa e proyecto y haci e cambionan necesario pa reduci e proyecto pa por a implementa e segundo periodo pa entrega oferta cu e presupuesto cu ta disponibel. E segundo periodo paentrega oferta a ser lansa na februari 2022 y aunke cu esakitambe a tuma un proceso largo di negociacion ta contento cumientrastanto un contract a ser firma entre UNDP y ALBO Aruba N.V. pa completa e renobacion di e Maria Convent.