Aña 2022 positivo pa MANA y 2023 prometedor

Posted in

MANA-Museo Arqueologico Nacional Aruba ta hopi contentocu bishitantenan a haya nan caminda bek pa e museo. Pa dos aña, dor di COVID, e cantidad di bishitante a baha, pero den 2022 ta constata un aumento. Aunke tabata tin trabounan di construccion andando riba tres edificio historico durante gran parti di aña pasa y mester a cambia e entrada temporario pa e edificio di glas na banda, hopi persona a bishita MANA den 2022. E cantidad di turista di barco crusero cu ta bishitando nos isla atrobe ta haci un diferencia grandi den esaki.

Tambe por a nota cu e interes local den nos herencia cultural keto bay tey. Den periodo di vakantie diferente camp,y otrogrupo y hopi famia a disfruta di ratonan placentero na MANA. Programa vacacional pa muchanan den colaboracion cu Buki di Pret a resulta un exito rotundo. Artista internacional Sjoerd Maartens a ofrece algo nobo na ‘repeat guests’ cu su exposicion temporario ‘My neighbour has a petroglyph in her garden’. A organisa bishita guia pa diferente gruponan specifico y alumnonan di scol. Un cu a resalta tabata e projecto conhunto cu Stichting Monumenten Fonds Aruba (SMFA), “Buscando Boy”. Tambe MANA tabata cede na oktober 2022 pa e presentacion di KLM su di 103 cas miniatura den Delftsblauw.

Fuera di e salanan di exposicion permanente di MANA, cu a ricibi 8000 bishitante, a ofrece publico otro forma y localidad pa haya informacion di nos antepasadonan, arkeologia di Aruba ydi Caribe. E exposicion temporario Caribbean Ties a habri na maart 2022 na Klooster di Imeldhof na Noord pa 3 dia den siman te augustus 2022. Caribbean Ties a atrae banda di bishitantenan individual, diferente camps, scol y otro grupo na Noord. Hopi bishitante a disfruta di e actividadnan adicional cu a ofrece riba e dianan nacional 25 januari y 18 maart, cu tambe a habri Carribbean Ties y e salanan di exposicion na MANA. Celebracion di Aña di Rey, hunto cu Fundacion Kapel di Betaña, a atrae grandi y chikito masal na Klooster di Imeldahof.

E ciclo di presentacion “Hoyanan di Arkeologia Subacuatico”,cu a ofrece den di dos parti di 2022, y e anochi publico tocante Cambio di Clima y Conocementonan Tradicional a atrae un publico entusiasma y interesa. E ultimo aki tabata parti di un workshop internacional riba Conocimento Tradicional y Cambio di Clima cu 40 participante fin di november 2022. A organisa un webinar tocante ‘Ancient DNA’ cu arkeologo internacional cu informacionnan balioso pa futuro.

December 2022 a lansa e “landing page” di MAMA cu ta:manaruba.org. Pronto lo lansa un website nobo pa asina MANA ta mas accesibel riba internet, danki na subsidio di Mondriaanfonds di Hulanda. Den 2023 MANA ta sigui ofrece publico informacion y educacion riba arkeologia di nos isla. Dia di Betico ultimo tabata hopi exitoso cu mas di 500 bishitante, kendenan a disfruta di un charla cu tema Oranjestad/Playa y diactividad pa famia

MANA ta trahando duro pa por ofrece bishitantenan experiencianan nobo y unico den 2023 den cuadro di Proyecto Manteniendo Herencia Cultural Bibo den Tempo. Trabounan di mantencion ta den su ultimo fase y pronto lo cuminsa cu e preparacion di exposicionnan nobo y inovativo cu lo complementa e exposicion permanente di MANA. Den e di dos mitar di 2023 MANA ta spera di por inaugura e exposicionnan nobo cu ta dirigi riba contribucion di famia Ecury na Aruba y balornan den diferente epoca di Aruba su historia. Den e exposicionnan lo incorpora documentarionan cultural cu ta brinda un contexto mas amplio di e temanan indica. Mueblenan unico di famia Ecury a ser adkiri den 2022, danki na yudansa di UNOCA y Prins Berhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. E mueblenan ta representativo pa un cierto estilo di bida den e decada 30 y 40 di siglo pasa.

Pronto MANA lo ofrece publico un exposicion temporario nobo di e artista Arubano Olga van Bochove den e area designa pa arte contemporaneo den sala di exposicion permanente. E siguiente Dia di Himno y Bandera na maart tambe lo ofrece un programa atractivo pa publico.