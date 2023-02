BIBA LEKKER DT TA SIGUI CU E DUSHI BIDA!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 4 di februari, un caravana largo di expertonan den domino, e ya famoso team di PARIBA LEGENDS DT, a baha for di pariba di brug bin te n’e famoso y mundialmente conocido Domino Square Garden na Calabas, pa bin duna “clinics” y “workshop” den e arte di pega piedra. Nan contrincantenan, e notorio y conocido gang di “bon vivant” bou guia di Captain Trimon, esta BIBA LEKKER DT, tabata cla ta warda ariba nan. Den Biba Lekker nan militancia tabata tin poco djaca di caña di tur skina di pabou di brug cla pa duna Pariba Legends nan “salimetale”, entre otro e conocido Dr. Sneek, Dr. Madiki, y “the crusher himself”, Papa Sel!

Manera e bataya a cuminsa, e famoso padrino di Pariba Legends, e unico matematico den domino, esta “Snor” Perez, a ripara cu e formulanan cu el a bin cu ne basa ariba e ultimo horoscop Chines, no ta traha bou strea di Nort! Bou tension enorme y comiendo cabey pa cabey di su bigoti grandi, Nelson “Snor” Perez hunto cu su compinchinan ta wak un pa un nan ilusion ta smelt manera sneeuw den higra di Solo. C’un score ominoso di 6-11, Pariba Legends ta bay “kleedkamer” durante halftime. N’e otro banda, Team Biba Lekker ta hari chiki-chiki den cachete y ta saboria e snacknan gratis di chef Han.

Di dos tempo ta bay aden y ta parce cu en berdad y coreccionnan cu Snor a haci n’e formulanan a cuminsa duna resultado! Team Pariba Legends ta “pick up speed” y ta cuminsa gatia un poco mas lihe cu Team Biba Lekker, pero lamentablemente p’e trabuconan di pariba di brug, “it’s too late to turn the tide”! No tin awa mas pa laba y confortablemente e gang di Biba Lekker ta crusa finish line cu score di 21 – 17. Na Hulanda nan lo bisa, Team Pariba Legends a keda “niet gepiest, maar toch nat”. Shonnan keda pendiente pasobra e lista di revancha ta creciendo atrobe y muy pronto por spera e comeback di Pariba Legends pa “settle the score” cu nan rival. E sopi ta na candela, keda pendiente!