Lider di MEP Evelyn Wever-Croes: 52 AÑA DI LOGRONAN INMENSAMENTE GRANDI DI PARTIDO MEP Hunto cu positivismo nos lo logra mas

Pa Partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP), e fecha 9 di februari ta wordo recorda y celebra como e fecha di un comienso nobo pa Aruba su bienestar. Dia 9 di februari 1971,52 aña pasa, a cuminsa e proceso di fundacion di Partido MEP. Un proceso cu a finalisa dia 14 di Februari 1971. Riba e fechanan aki, nos Lider, Fundador di nos Partido, señor BeticoCroes, den feliz memoria, a lanta partido MEP. Un partido cu un historia grandi cu a sa di goberna den bon y mal tempo semper cu un vision y determinacion.

Desde su fundacion na 1971, ya caba a wordo demostra cu union y positivismo tawata e motor pa lanta e prestigiosoPartido MEP. Señor Betico Croes hunto cu esnan cu a funda e Partido, a mira e deseo cu tabata biba den nos pueblo pa nospara riba nos propio pia. El a mira tambe un division den noscomunidad. Un division di esnan cu tabata tin placa cu tabatapurba dividi e pueblo y tabata crea division entre esnan cu tabata tin poder financiero y otro nan no, esnan cu a nace naAruba y otronan no. Na e momento ey, Betico Croes a bisa; tur esnan cu a haci di Aruba nan hogar ta ‘Rubiano y nos no mester segrega e comunidad’.

Betico tabata sa di uni nos pueblo den un ideal y e ideal tabatapa nos mes por tuma nos propio decisionnan. Hunto cu despues nos lider honorario señor Nelson Oduber, nan a guianos partido pa e idealnan di nos pueblo wordo realisa maneranos Status Aparte, e logro maximo di Betico Croes, y pa despues nos goberna e pais aki y para riba nos propio pia.Lucha di Betico a pone cu Aruba por celebra su propio Himnoy Bandera, nos por tin nos mesun moneda, nos mesunGobierno y Parlamento, entre otro.

Señor Nel Oduber a guia e partido como Prome Minister 4 biaha, a pone e pais aki realmente para riba su pia cu principio di bon gobernacion, a logra scrap e fecha di independencia pa asina awe nos por lanta nos yiunan y nan yiunan den e libertaddi nos Status Aparte.

Lider di MEP actual, señora Evelyn Wever-Croes, ta guiandoPartido MEP y gobernando Aruba cu e mesun idealnan, caracter, determinacion cu e lidernan anterior. Un lider cu a goberna nos pais den reto tras di reto, y den e pio crisis mundial di nos tempo, e pandemia di Covid. Sinembargo, Lider di MEP a para firme den e lucha, y a uni e pueblo cu positivismo pa asina logra pone Aruba bek den e direccion di recuperacion. Aruba ta riba e bon caminda pa logra y bira mas fuerte y resiliente, miho cu nos tawata ta prome cu e pandemia. Esey ta e meta y e compromiso.

“Nos ta celebrando e aña aki 52 aña di Partido MEP. Esaki ta trece cu ne tambe responsabilidadnan pa futuro. Y esey ta e vision di Partido MEP, pa crea un Aruba husto pa un y tur cu ta biba riba dje. Pa oportunidadnan igual pa tur cu ta biba ribadje.

Mi ta gradici tur esnan cu durante e 52 aña a lucha hunto cu nos lidernan di nos partido. Tur esnan cu a construi e Aruba cu nos ta biba aden. Mi ta sigura boso Partido MEP lo sigui cu e principionan importante aki den nos Partido, cu a wordofunda pa nos crea progreso, bienestar, pa tur ciudadano di nospais. Y hunto cu positivismo, nos lo recupera completamentedi e crisis di pandemia. Masha pabien MEP y sostenedornandi MEP”, Lider di MEP, señora Evelyn Wever-Croes a expresa.