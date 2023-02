MI TA PREOCUPA! CUERPO POLICIAL ARUBA FALTA 50% DI CAPACIDAD

Posted in

MACUARIMA, ARUBA: Altocomisario di Polis, Sr. Ramon ARNHEM ta preocupa! E ultimo añanan e capacidad di Cuerpo Policial Aruba a baha drasticamente. Esaki nifica falta hopi personal pa carga e cuerpo. Na e momentonan aki KPA tin un scarcedad di 50% di su capacidad. E gran parti di scarcedad di personal ta e parti operacional cu ta 40%.

E desaroyo serio aki tin consecuencia grandi pa e parti operacional y e bienestar di e Polisnan.

“Mi a ripara cu mi hendenan ta cansa pero HOPI CANSA! Esaki pasobra nan ta traha mas cu 16 ora pa dia. Mi a tuma nota cu nos ta cabando cu nos polisnan pasobra nos ta exigi hopi di nan” tabata palabranan di altocomisario Arnhem cu su preocupacion pa cu e desaroyo serio aki.

Mescos cu e seguridad di comunidad ta central. Altocomisario tin e coleganan bienestar como su prioridad.

Ta solamente e momento cu nos polisnan ta bon di salud, físicamente y mentalmente nos por garantisa e seguridad en general.

Ta importante pa re-evalua e tareanan cu KPA tin. No pasobra cu nos kier pero pasobra nos no por otro. Hunto cu Minister di Husticia y Procurador Generaal nos lo defini cada tarea pa nos por mira kico por y kico no por y sin cu esaki ta bay a costo di e salud di cada colega di Cuerpo Policial di Aruba pasobra esaki ta inaceptabel!

A pesar cu e problema di capacidad Cuerpo Policial Aruba lo sigui garantisa e seguridad di nos Pueblo. Ami como Altocomisario ta hopi agradecido pa e esfuerso y dedicacion di cada colega pa haci cu Pais Aruba ta safe. Nos comunidad por sigui conta cu e sosten di Cuerpo Policial Aruba.