6 Patruya a bay Tanki Leendert pa sonido di refmento di brommer y di tiro!

Diahuebs madruga a drenta informe di cu tin un pelea na Tanki Leendert unda tin refmento di brommer y tiro na Tanki Leendert den oranan di madruga, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruyanan a bin compronde cu aki lo ta trata di un pleito entre bisiña unda cu un bisiña a yega cas y tabata ref e brommer haciendo un boroto y entre esey a scucha alomenos sonido di 3 tiro. Polis pa tur seguridad a busca pa sea bala of huls den e area pero no a logra haya nada di esey. Polis a intermedia entre e partidonan y a bay for di e sitio. Un rato despues polis mester a bolbe bay na e mesun adres pasobra un bisña a bay na e otro y e problema a bolbe cuminsa. Polis a bolbe interveni pero e biaha aki a adverti si nan mester bin atrobe detencionnan lo cay.