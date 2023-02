Lider di MEP, señora Evelyn Wever-Croes: DICON MI TA ORGUYOSO DI TA PARTI DI PARTIDO MEP?

Posted in

Dia 9 di februari, Partido MEP ta cumpli 52 aña. Un Partido prestigioso cu a wordo funda door di Betico Croes. Desse e prome suspiro di existencia di e Partido, MEP a demostra cu como un pueblo uni, nos tin motibo pa ta orguyoso. BeticoCroes y MEP a logra Status Aparte. Un di e logronan di mas grandi di nos historia. Lider di MEP, señora Evelyn Wever-Croes ta expresa e motibonan pa cua e ta orguyoso di ta parti di e gran famia di MEP.

“Hopi hende ta puntra mi dicon mi ta orguyoso di ta MEP. Ami a scoge Partido MEP pasobra MEP ta un partido cu semper a pone Aruba prome. Mi ta orguyoso di partido MEP principalmente pasobra MEP a logra cosnan grandi pa Aruba. MEP a logra haci Aruba pais y MEP a logra pa Aruba ta exitoso para riba su propio pia. Pasobra e dos lidernan cu MEP a conoce prome cu mi, Betico Croes y Nelson Oduber ta shon di hende cu a lidera y a goberna Aruba bon. Pa hopi mas motibo mi ta orguyoso di MEP y mi ta conmemora e 52 aña di nos partido cu orguyo!

Principalmente orguyoso di e lucha pa Status Aparte guia bouBetico Croes. El a entrega nos e pais Aruba. Orguyoso con bou liderazgo di Nel Oduber a yuda Aruba para riba su propioforsa, a implementa bon gobernacion y a goberna cu integridad pa realisa varios proyecto importante. Y principalmente pa scrap e fecha di independencia.

Orguyoso con hunto cu coleganan nos ta maneha nos paisdespues cu gobierno prome cu nos a hinca nos den un debacle financiero, y pasando den e peor crisis, e pandemia mundial, y ta yudando salba bida di hende, poniendo cuminda riba mesa pa tur cu tawata tin mester, y pa traha riba recuperacion di nospais. Mi ta orguyoso di MEP pasobra MEP semper a bringacorupcion, para pa integridad asta ora e ta un hende cerca di Partido, e lucha aki no ta fasil pero ta nos tur hunto mestersigui hasie.

Gobiernonan di MEP den historia di nos pais a percura pa logronan hopi grandi. Y naturalmente mi ta hopi orguyoso di esey.

Danki na tur cu a haci MEP grandi. Ex candidatonan. Ex ministernan. Ex parlamentarionan. Sostenedornan. Candidatonan, Ministernan y Parlamentarionan actual. Dankiprincipalmente pa boso sosten”.