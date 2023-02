[VIDEO] Chauffeur burachi den un Ford Explorer a pasa riba e rotonde Boegoeroei y bay drenta cu e auto den Fermins Bar

Diabierna madruga a drenta informe di cu un auto a pasa over di e rotonde Boegoeroei y drenta Fermins Bar, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur burachi di e Ford Explorer A75499 biniendo cu velocidad halto a pasa den e rotonde bay na man drechi y como e velocidad tabata hopi halto a bay dal den e veranda di e bar net unda e tankinan di gas ta aloca causando hopi daño y peliger unda hasta bomberonan mester a bini pa mira si no tin peliger di gas. E chauffeur afortunadamente no a resulta herida pero si ora a pone supla a descubri cu e ta bastante burachi y a pasa over di e limite. Mirando esaki polis a detene e chauffeur y a hib’e mesora pa warda di polis.

