[VIDEO] Polis a confisca Suzuki Grand Vitara cu tabata drift y a dal muraya y kier a sigui core.

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin como 3 auto ta drift den e parkinglot di Ling & Sons, mesora a dirigi patruyanan na e sitio, e momentonan ey e helicopter di polis tabata cerca y tambe a bay na e sitio. Na yegada di e patruya nan a ser informa cu e autonan a caba di bay for di e sitio. E helicopter e momentonan ey a mira for di halto un Suzuki Grand Vitara ta drift den cercania y a bay dal riba un muraya y ta purba bay for di e sitio subiendo E.J. “Watty” Vos blvd. Un patruya cerca a bay su tras y a pare banda di e projecto Caribbean Town. Durante control a bin descubri cu e vehiculo no tin ningun documento na ordo mesora a confisca e vehiculo aki y a duna e chauffeur su merecido boet.

