[VIDEO] Dama chauffeur a bira dilanti bus di Arubus y causa accidente cu hende herida na Avenida Milio Croes.

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente basta pisa cu hende herida na e crusada Avenida Milio Croes cu Awakatistraat, meaora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Toyota Prado bayendo zuid den Avenida Milio Croes pa bira drenta Awakatistraat no a para pa duna preferencia na e bus di Arubus biniendo di direccion contrario y e bus a dal e Prado mande bay dal riba e Ford para na e crusada di Awakatistraat. Debi na e impacto e dama chauffeur di e Prado y tambe un dama den e bus a resulta herida. E dama pasahero den e bus no tabata desea haya atencion for di ambulans y a subi un otro bus y a sigui su caminda pa trabao, pero e dama di e Prado si a ser atendi pa ambulans y despues hiba pa hospital.