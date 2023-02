[VIDEO] Auto a sali dilanti brommer banda di Pricesmart y motociclista femenino a resulta herida.

Posted in

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada banda di Pricesmart, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur biniendo for di Avenida Milio Croes a subi e caminda principal sin a duna preferencia na e motociclista femenino cu tabata bahando cu su Kawasaki for di pariba y a bay dal riba e auto cu a sali su dilanti. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida y na prome instancia no tabata keha di dolor pero despues di un rato si. Na yegada di e ambulans nan a aatende e victima.