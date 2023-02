RECIENTEMENTE A TUMA NOTA DI UN INVESTIGACION CONTRA EX COLEGA DI PARTIDO SEGUN INFORME CU OM A DIVULGA

Partido MEP ta lamenta cu un ex-candidato ta haye involucraden un investigacion cu husticia sinembargo tin tur confiansaden Husticia na Aruba.

SR. ROMERO NO TA CANDIDATO MAS DESDE MEI 2021

Sr. Romero no a participa na ultimo eleccion y no ta candidatodi partido MEP desde mei 2021. Partido MEP ta lamenta cu un ex-candidato ta haye involucra den un investigacion cu husticia sinembargo tin tur confiansa den Husticia na Aruba. Mester laga husticia cana su caminda y na final di e investigacion, esnan responsabel mester wordo responsabilisa. Partido MEP ta para pa integridad, y a demostra esaki a travesdi varios ley y maneho implementa durante Gabinete Wever-Croes 1 y 2.

PARTIDO MEP NO TA BRASA NI DEFENDE CORUPCION

Nos Lider Evelyn Wever-Croes semper a vocifera cu esnan cu haci cualkier cos cu no ta integro, mester carga nan responsabilidad pa esaki. Partido MEP no ta brasa ni defendecorupcion di ningun hende, sin importa laso familiar, amistosoof politico. Esaki a keda demostra tambe tempo cu un miembro a comete iregularidad financiero den Partido durantesu funcion como tesorero di partido. MEP no ta pone man ribacabes di politico corupto manera Partido AVP ta haci y laganan den poder of keda sostene nan.

PARTIDO MEP LO SIGUI COMBATI CORUPCION

Nos ta sigui combati corupcion, ni con dificil e ta. Ta tumahenter un comunidad pa combati esaki. Ora bo ta ripara kiebrodi integridad of algo ta cana robes, denuncia esaki. Hunto so nos ta combati e malo aki y haci di Aruba un pais mas integro.