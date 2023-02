Polis a asisti na Druivenstraat pa un problema di famia cu lo a bay for di man y asta cu destruccion.

Diamars merdia a drenta informe di un problema di famia bayendo for di man na Druivenstraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Prome cu patruya a yega na e sitio a pidi a bay cu mas urgencia y a dirigi mas unidad na e sitio ya cu lo tin un mucha chikito presenciando e problema y agression. Na yegada di patruya a bin compronde cu ya caba no tini ningun problema mas. Polis a tuma datos di esnan presente y a tuma nota tambe di algun bentana kibra. Polis a avisa si no tini ningun keho di e incidente aki pa keda calmo y evita otro problema. E causante di e problemaes a keda scondi paden di e cas y no kier bin afo.

