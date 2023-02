Partido MEP: PARTIDO MEP NA PARLAMENTARIO MIGUEL MANSUR no por compara MEP cu AVP pasobra den MEP esun cu comete un acto coruptivo, tin consecuencia p’e

Posted in

Partido MEP a tuma nota di un comunicado cu ParlamentartioMiguel Mansur a saca den medionan di comunicacion na undacu señor Mansur a compara e dos partidonan grandi, MEP y AVP bisando cu tin un pelea cua tin mas caso di corupcion. Esaki sigur ta un declaracion hopi robes di e Parlamentario di Accion 21. Señor Mansur ta lubida cu e partido “chikito” POR tin sospechosonan y e partido “chikito” MAS tin sospechoso. Y sin lubida cu den famia di sr. Mansur mes tin sospechosonan envolucra den investigacion di Benny Sievinger di AVP.

Lamentablemente corupcion ta manifesta su mes na Aruba tambe y no solamente den politica. Corupcion ta motibo di berguensa pa nos tur como ciudadano di nos pais. Pero mas importante ta, tanten cu corupcion ta sigui manifesta, con un ciudadano of un politico ta reacciona den casonan asina, ta haci un diferencia. Bo lo brasa corupcion, sconde e investigacion y defende e sospechoso? Manera AVP a haci?Of denuncia corupcion, investiga y tene personananresponsabel! Esey MEP a haci. Pues no compara MEP cu AVP pasobra den MEP esun cu comete un acto coruptivo, tin consecuencia p’e!

Na Miguel Mansur cu awe ta papia boca yen di integridad, ta bon pa recorde cu den Parlamento el a haya tur oportunidad di distancia su mes di corupcion den e caso Avestruz, sinembargo a opta pa keda keto y a brasa corupcion pasobraun sospechoso di Avestruz ta famia di Mansur.

Corupcion lamentablemebte ta existi. Importante ta kico bo ta haci ora corupcion manifesta su mes: brasa y defendecorupcion, manera Miguel Mansur a haci cu caso Avestruz y su sosten na colega di oposicion Benny Sevinger? Of distancia bo mes di corupcion, investiga y condena corupcion, manera MEP a haci? No kiboca bo sr. Mansur. MEP no ta mescos cu AVP. Sinembargo, basa riba hechonan, Miguel Mansur y Accion 21 ta parse di ta mas liga na AVP si. Esey sr. Mansur mester preocupa su mes cu n’e.