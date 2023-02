Minister Endy Croes: UNIVERSIDAD DI ARUBA TA PREPARANDO CUATER (4) INVESTIGACION RIBA E TEMA DI DEPORTE.

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu Sr. John Wardlaw, Sra. Jo-Anne Croes, Dr. Andy Gillentine y Dean Sue-Ann Lee. Unda a trata diferente curso y proyectonan. Dia 31 di januari, Universidad di Aruba y University of South Carolina a iniciacu e curso di Sports Management. E curso ta wordo duna door di University of South Carolina pa dos profesor, esta dr. Andy Gillentine y dr. Stephen L. Shapiro. E profesornan ta experto ariba e.o. College of Hospitality, Retail and Sport Management. Banda di esaki, Universidad di Aruba y University of South Carolina ta planificando pa inicia den e luna di juli of augustus cu Masters den Sports Management. Durante e reunion a informa Mandatariodi Deporte cu Universidad di Aruba ta preparando cuater investigacion riba e tema di deporte. E investigacion aki ta bay den diferente parti: 1. Lo evalua e balor cu deporte tin pa comunidad di Aruba; 2. Inventarisacion y evaluacion di facilidadnan deportivo na Aruba; 3. Evalua e posibilidad pa torneonan di softball y baseball pa hoben; 4. Evalua e deportenan cu por engrandece ‘sport tourism’ na Aruba. A base di e data cu colecta pa medio di investigacion, ta tuma decision di e direccion cu mester tuma y asina sigui contribui na e desaroyo di deporte na Aruba. Por ultimo, a extende un invitacion na Minister Endy Croes pabishita University of South Carolina.

