Reina y Prins y Pancho   di John Wesley College

Awe, 15 di februari 2023, Prins Kaiden Paternina, Pancho Ylario Schmidt, Prins Ciandre Dinzey ,Pancho Algiron Cannegieter ,Tenisha William, Khloe-Ann Lopez, Earlene Cornes y Roselis Paniagua a competi pa varios titulo durantee eleccion di reina y Prins y Pancho di Carnaval di John Wesley College.

Tur presente por a disfruta di e bunita shownan, cual a haci e dia aki exitoso.

Nos kier a manda un danki di curazon na nos huradonan cu tawata; IdimaraYanez, Charles Junior Rafine, Antonieta Ras-Booi y come president di hurado Jacqueline Artsen. Nan tawatin e tarea dificil pa saca e ganadonan.

Team di John Wesley College Mavo kier a yama un danki special na nos MC Hubert Ras y na tur e sponsernan :Trash by Ronchi, HLNY, Paper Sisters, SETAR, Le Topaz beauty for you and more, Las Cappuchinas, Wendy’s Aruba y Luv A Lash. Tambe na e comision organisado y na tur alumno y mayor cu di un of otro manera a duna un man.

E resultado final ta:

Prins John y Pancho Wesley : Kaiden Paternina & Ylario Schmidt

Reina John Wesley College: Khloë-ann Lopez

1st runner up: Best Speech: Roselis Paniagua

Best Speech: Roselis Paniagua

Best Costume: Khloë-ann Lopez