Posted in

Diahuebs madruga polis cu tabata patruyando den area di Bubali a topa cu klinker meymey di caminda. Nan a topa cu e klinkers banda ex-House of Cheng. Deconocidonan lo a pone esakinan riba caminda. Polis a move e klinkers y nan a continua cu e patruya. Tambe polis a nota cu tin varios luz riba e caminda di Sasaki cu no ta traha. Ora polis a informa a bin compronde cu y tin varios dia cu nan no ta traha.