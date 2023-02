Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un problema na un cas den Pitastraat. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un ex lo a bai na un cas y a kibra e bentana di e cas. E dama no a desea di hasi un denuncia. Polis a interveni. Polis a core cu e guy for di sitio. Polis a tuma datos di e susedido aki.