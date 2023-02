Partido MEP: DIA AVP CONDENA CORUPCION, MEP POR CONSIDERA TRAHA CU AVP Tanten AVP ta academia di corupcion, mep no por traha cu avp

Posted in

Presidente di partido MEP Ricky Hoek, riba pregunta di prensa si MEP cu AVP por traha cu otro un dia den futuro, a bisa un gran berdad: dia AVP condena y rechasa corupcionmanera MEP ta haci, MEP por considera di traha cu AVP. Pero tanten cu AVP ta sconde corupcion, ta brasa corupcion y ta sostene corupcion, AVP ta un academia di corupcion, MEP no lo ni considera traha cu AVP.

Tin un diferencia grandisimo entre MEP y AVP, y esey ta integridad. MEP ta tene standardnan halto di integridad. Cosnan cu antes tabata parse normal, awor no ta aceptable. Esey ta pone cu talves mas politico ta cay. Pero integridad botin’e of bo no tin’e.

P’esey MEP a traha riba leynan di financiamento di partidonan politico. A duna un ehempel: Mike Eman a hayapor lo menos un donacion politico di Robert Rincon, criminal mericano, di 50 mil dollar. MEP a cambia e ley y haci cu eseyno ta posibel mas.

MEP a traha e ley di screening di ministernan y awor danki nae ley aki hopi politico di AVP cu por ehempel no por drentaMerca, no por bira minister tampoco.

MEP a bin cu Bureau Integriteit Aruba, y p’esey awendiacosnan no ta keda scondi mas manera antes.

MEP a demostra cu hecho cu integridad ta sumamenteimportante. Integridad ta importante pa pueblo por hayaconfiansa bek den su politiconan. Esey ta e meta di partidoMEP