ORANJESTAD: Diamars atardi, Minister Endy Croes a atende e curso di Sports Management. E curso ta wordo duna Dr. Stephen Shapiro, Director di Graduate Programs, Department of Sport and Entertainment Management na University of South Carolina na Merca. E curso di Sports Management a inicia dia 31 di januari ultimo y tin un duracion di cuater siman. Na final tur participante ta ricibi un certificado. Durante e curso di diamars ultimo, a tratae tema di Sports Marketing Trends and Strategies y a dunadiferente ehempel con instancianan deportivo por mercadeanan deporte como un forma di entretenimento no solamentepa e participante, pero tambe pa e fanatico. Combinando e deporte of facilidad di deporte cu un of otro forma di entretenimento. Tambe a toca e tema di Sport Tourism y posibilidadnan pa Aruba cu ya caba ta renombra como un islaturistico. Na final di e anochi a entrega certificado na Sr. Juan Dake, Sr. Steve Escalona y Sra. Sheryl Croes – Arends. Universidad di Aruba y University of South Carolina ta planificando pa inicia den e luna di juli of augustus di aña2023 cu Masters den Sports Management. Minister Endy Croes ta desea tur e participantenan hopi exito!





