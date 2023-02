[VIDEO] Destruccion, pelea, detencion dilanti un supermercado na Madiki

Diabierna anochi a drenta informe di un caso di destruccion y pelea na Shopping Delight na Madiki, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa cu casi 20 hende ta aglomera na e sitio y a cuminsa na core tur esnan na e sitio y compronde cu aki ta trata di un caso unda un persona aparentemente bao influencia di un of otro substancia a destrui auto di un persona y e doño di e auto a bay atende cu e destructor aki cual lo tabata bao influencia pero esaki kier a bringa y net ora a bay pa dal e e doño di auto a dal e un y a vloer e mande knock out pa un rato. Polis a topa cu e homber benta na vloer y a pidi ambulans p’e. E homber tur tolondra a logra lanta riba su pianan en espera di ambulans. Entre esnan cu polis a core for di e sitio tabata tin un persona cu no kier a sigui ordo di polis y nan a detene.

