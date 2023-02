Dama chauffeur bao influencia kier a dal un buelta rond di e pool cu su auto na Marriott

Diabierna anochi a drenta informe di cu tin un dama coriendo cu un s.u.v. rond di e pool na Marriott, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur a pasa via un pasada prohibi (pasada na ora di emergencia) y a yega te na rand di e pool y a core rond cu e auto. Na e momentoney tabata tin varios turista cu a spanta door di esaki y a logra bula kita for di su caminda. Un heroe a logra yega na e auto y kita e yabi for di e dama chauffeur mientras a avisa polis. Polis a detene dama aki cual tabata bao influencia di un of otro substancia.

