Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde Sasaki, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un homber di edad cual pa via cu no tin iluminacion na e rotonde a bay riba e rotonde. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero e auto di a keda destrui y no por a sigui core mas y un takelwagen a bin buske.