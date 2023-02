Polis y ambulans a bay Palm Beach Plaza pa un mucha muher cu a ser encontra for di tino riba e parkinglot

Posted in

Diasabra anochi a drenta informe di cu tin un mucha muher benta for di tino memey di e parkinglot di Palm Beach Plaza, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu algun hende den e area a hala e mucha muher aki for di riba caminda y a pone un sitio sigur unda por atende. Na yegada di e ambulans ya e mucha muher a bin bij y via chat di telefon celular a logra comunica cun’e pasobra e ta sufri di un enfermedad unda e ta sak den otro y despues di un rato e ta bin bij. Como cu ya caba e tabata recuperando y cu familiares a logra hib’e su cas.