[VIDEO] Tiramento na Sero Patrishi, e victima a ser transporta cu urgencia den auto particular.

Diadomingo atardi a drenta informe di cu un persona a ser tira banda di e supermercado na Sero Patrishi, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e victima a caba di ser transporta den auto particular pa hospital. A avisa recherche como tambe e investigadornan technico y forensyco pa presenta na e sitio. For di informacionnan acumula na e sitio a ser indica cu e sospechoso cu lo a tira lo ta trata di un persona cu ta core un pick-up blanco y cu lo no ta biba mucho leu di e sitio.