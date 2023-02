[VIDEO] Polis y ambulans mester a bay pa un pelea formal cu a termina na e brug den Adriaan Laclé Boulevard

Posted in

Diadomingo anochi a drenta informe di un pelea formal den playa y cu esaki a termina cu hende basta herida na e brug den Adriaan Laclé Boulevard, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin topa cu un grupo grandi di hende cu a plama for di otro. Segun por a compronde aki un persona a dal otro sin motibo y e otro persona cu ta den MMA lo a regla asunto ey mes. Manera por a compronde na e sitio ta trata di personanan cu no ta conose otro. Ambulans a presenta na e sitio y a atende cu e victima cu tabata for di tino cu yen sla na cabez. Paramediconan a atende na e sitio y transporte pa hospital pa tratamento. Polis a tuma datos di e incidente aki pa nan investigashon.