Problema entre bisiña pa cu radio sendi a laga un mal herida y e otro deteni

Den oranan di atardi a drenta informe di un caso di maltrato cu hende herida na un adres na Madiki, mesora a dirigi tabto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema entre bisiña cu a bay for di man. Un homber ta yega su cas sende su radio, bisiña no ta gusta y ta bati na e muraya di e appartement, e

homber ta bise p’e stop, e bisiña ta bise cu paga e radio sino top’e pafo pa regla cuenta, e homber a sali pafo cu un bate den man. E bisiña a tope y a kita e bate y cu esaki mes ela batie. E homber a core drenta appartment pa sconde

Despues bisiña ta bay bek na su apartament. Un hende ta bin serca e homber y ta yama polis

Polis ta yega y ta scucha e homber y despues ta bay na detene bisiña pa maltrato cu arma. Na yegada di e ambulans cual a tarda masha hopi mes pa yega (ya cu no tabata tin ambulans disponibel) nan a atende e victima y a transporte pa hospital.