Algemene Rekenkamer Hulanda a bishita parti Caribense di Reino / Algemene Rekenkamer Nederland bezoekt Caribisch deel Koninkrijk

Algemene Rekenkamer di Hulanda (ARNed) a realisa un bishita di trabou na e islanan Caribense den Reino durante e siman di 13 pa 17 di februari 2023. E bishita a enfoca riba dos tema general. E prome tema tabata pa cera conoci cu e region, pa di es manera aki obtene un bista general di e situacion di e islanan. E segundo tema tabata mas specifico y a concentra riba e funcionamento di Algemene Rekenkamer y e area den cual nan ta funciona.

Como parti di e bishita di trabou, Algemene Rekenkamer di Hulanda a bishita Aruba dia 14 di februari ultimo. E delegacion a consisti di e presidente interino, sr. Ewout Irrgang, director di Asuntonan Interno y Relacionnan di Reino, sr. Burhan Gün y director di Relacionnan Internacional, sra. Ina Hopman.

Pa Algemene Rekenkamer Aruba e bishita a ofrece e oportunidad pa conoce e presidente interino y su delegacion personalmente como tambe e oportunidad pa delibera riba un cooperacion bilateral entre e dos Rekenkamernan. Algemene Rekenkamer ta busca posibel colaboracion cerca ARNed abase di resultadonan di un auto-evaluacion y e acuerdonan cu ta inclui den e Landspakket di Aruba, pa loke ta trata fortalece e posicion di Algemene Rekenkamer y e maneho financiero di Pais Aruba. Den e contexto aki a tuma lugar un mision na juni 2022 di cual den e proximo periodo lo presenta un plan di accion. Considerando esaki a realisa algun bishitanan oficial cu stakeholders, manera Gobernador di Aruba, presidente y lidernan di fraccion den Parlamento, Prome Minister y Raad van Advies.

Algemene Rekenkamer Nederland bezoekt Caribisch deel Koninkrijk

De Algemene Rekenkamer Nederland heeft in de week van 13 tot en met 17 februari 2023 een werkbezoek gebracht aan de Caribische (ei)landen binnen het Koninkrijk. De focus van het bezoek betrof twee overkoepelende thema’s. Het eerste thema had betrekking op kennismaking met de regio, teneinde een algemeen beeld te verkrijgen van de situatie in de (ei)landen. Het tweede thema was meer specifiek van aard en gericht op het functioneren van de betreffende Rekenkamers en de omgeving waarin zij functioneren.

Als onderdeel van het kennismakingsbezoek was de Algemene Rekenkamer Nederland op 14 februari jl. op Aruba. De delegatie bestond uit de waarnemend voorzitter, dhr. Ewout Irrgang, vergezeld door dhr. Burhan Gün, onderzoeksdirecteur Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mw. Ina Hopman, senior-adviseur sector Internationale Aangelegenheden.

Voor de Algemene Rekenkamer Aruba bood het bezoek behalve een persoonlijke kennismaking met de (waarnemend) voorzitter van de Algemene Rekenkamer Nederland en zijn delegatie, de mogelijkheid om op hoofdlijnen een bilaterale samenwerking tussen beide Rekenkamers te bespreken. Mede op basis van de resultaten van een zelfbeoordeling en de afspraken opgenomen in het Landspakket Aruba ten aanzien van het versterken van de positie van de Rekenkamer binnen het Financieel Beheer van het Land, heeft de Algemene Rekenkamer Aruba naar mogelijke ondersteuning gezocht vanuit de Algemene Rekenkamer Nederland. In dat verband vond in juni 2022 op ambtelijk niveau een verkennende missie plaats, gevolgd door het opstellen van een plan van aanpak voor nadere samenwerking dat in de komende periode wordt afgerond. In dat kader was het wenselijk een aantal gesprekken te voeren met de meest relevante stakeholders. Deze waren Z.E. de Gouverneur, de voorzitter en fractieleiders van de Staten, de minister-president en de Raad van Advies.