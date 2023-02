[VIDEO] Mal pagado a purba huy sin paga su cuenta pero ela faya y polis a detene

Diahuebs anochi a drenta informe di un homber cu a causa un problema na Seaport Marketplace. E homber no a kier paga su cuenta na 5o’clock. E homber tabata bou di influencia di alcohol y a purba core di e security pa no paga e cuenta. E security di e lugar no a acepta e actitud di e homber y a retenele te ora polis a yega. Na yegada di e patruya nan a tuma control di e homber. Despues di haci un test di sobriedad, polis a confirmá cu e homber tabata bou di influencia di alcohol. E homber a ser deteni y hiba na e warda di polis pa ser procesá pa su comportacion di resistencia pa e autoridat y pa no paga su cuenta den e establecimiento.

