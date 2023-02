[VIDEO] Doño di auto a fia un hende su auto y no ta corda ken despues di cu e auto a accidenta

Posted in

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente na Hato cu ta strobando e pasada di e caminda, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e Toyota Vitz cu a keda pega mita di e brug den e camindanan paden di Hato. No a haya ningun hende den e auto pero si a logra haya e remote di e auto. Ora polis a controla e number di auto a haya sa e adres di e doño. Polis a bay na e adres di e doño pa dun’e su remote y avise cu takelwagen a kita e auto for di unda ela keda pega. E doño di auto a bisa cu e sa fia hopi hende su auto pero awor e no ta corda ta na ken ela fia su auto. Polis a avis’e cu e por pasa bay busca su auto.