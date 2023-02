Helikòpternan nobo di Wardakosta Karibe Hulandes ta operashonal / ieuwe helikopters Kustwacht Caribisch Gebied operationeel

Wardakosta Karibe Hulandes a sera un kontrakt nobo pa helikòpter i a tuma nan den servisio. En konekshon ku e kontraktnan ku a vense fin di aña pasa di e kompania di ‘lease’ Draken, Wardakosta a traha último añanan duru pa sera un kontrato nobo pa e helikòpternan.

E dos helikòpternan tipo Augusta Westland, a base di un kòntrakt temporal, a ser entregá pa e kompania Bristow Helicopters Limited. Ku e kòntrakt temporal ku Bristow, Wardakosta tin su kapasidat di vuelonan pa su servisio bon sigurá. Di e dos helikòpternan, na e momentu aki, unu tin e kolónan di Wardakosta, i e otro tin e kolónan di e kompania Bristow. Medio 2023 ámbos helikòpter lo tin e kolónan di Wardakosta. E helikòpternan lo ehersé vuelonan durante e 10 añanan binidero pa Wardakosta.

E tipo di helikòpter AW-139, ta keda meskos, tantu den e kòntrakt temporal komo den e kòntrakt nobo. E sensornan di e helikòpternan nobo si ta mihó. Tambe esunnan nobo tin medionan di komunikashon di kalidat haltu na bordo i nan ta mihó ekipá pa akshonnan di búskeda i reskate.

Kustwacht Caribisch Gebied heeft twee nieuwe helikopters in dienst genomen. Eind vorig jaar is het contract met het leasebedrijf Draken afgelopen en is er de laatste jaren hard gewerkt aan nieuwe contracten voor nieuwe helikopters.

De twee nieuwe helikopters, op basis van een interim contract, zijn door het Britse bedrijf Bristow Helicopters Limited geleverd. Met het interim contract met Bristow heeft de Kustwacht haar vliegcapaciteit van de helikopter voor haar dienstverlening gewaarborgd. Van de twee helikopters zijn op dit moment één in de kustwachtkleuren en de andere in de kleuren van het bedrijf Bristow. Per medio 2023 zijn beide nieuwe helikopters in de kustwachtkleuren en gaan deze helikopters 10 jaar voor de Kustwacht vliegen.

Het type helikopter, AW-139 blijft voor zowel het interim contract als het nieuwe contract hetzelfde, wel zijn de sensoren van de nieuwe helikopters verbeterd, zijn er betere communicatiemiddelen aan boord en zijn de helikopters beter toegerust voor zoek- en reddingsacties.