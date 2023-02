Minister Endy Croes: RENOBACION DI SCOL BASICO 𝗦𝗜𝗡𝗧 𝗔𝗟𝗢𝗬𝗦𝗜𝗨𝗦 TA SIGUI AVANSA. Aña escolar 2023 – 2024 famia completo di Sint Aloysius School po𝘳 𝘵𝘢 𝘣𝘦𝘬 den nan propio edificio

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di EnseΓ±ansa Endy Croes, Prome Minister Evelyn Wever – Croes y ParlamentarioShailiny Tromp – Lee, Darlaine Guedez – Erasmus, Marcos Berlis y Ricky Hoek a bishita Sint Aloysius School pa wakcon e proyecto di renobacion di e scol ta andando. Durante e bishita, Minister Endy Croes a contesta varios pregunta di Prome Minister Evelyn Wever – Croes y e Parlamentarionanpresente, relaciona cu e proyecto di renobacion di e scol. Manera nos sa caba. desde aΓ±a 2015, scol basico Sint Aloysius School na Noord a bin ta haciendo varios peticion parenoba e edificio di e scol, mirando e estado critico cu e edificio tabata aden. Esaki naturalmente no tabata un ambiente sigur pa e alumnonan haya les. Den pasado diferentedepartamento di gobierno y instancia a bishita e scol y pormira cu e edificio no tabata adecua pa siguridad di e mucha– y maestronan, pero asina mes no tabatin ningun accion riba e situacion aki. Den e luna di april di aΓ±a 2022, Minister Endy Croes a anuncia cu lo inicia cu renobacion di Sint Aloysius School na mei di aΓ±a 2022. Β Gobierno di Aruba a aloca fondoextra pa SKOA, pa inicia cu e proyecto di renobacion aki. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu na momentocu e alumno– y maestronan a sali for di e edificio di Sint Aloysius School, no tabatin un plan concreto di loke ta bay haci pa trece nan bek, pero danki na e vision cu Minister Endy Croes tin pa enseΓ±ansa di Aruba, por a mira den tempo corto e plan di renobacion pa e scol. Ta premira cu prome cu final di e aΓ±a escolar aki ta finalisa cu e renobacion di Sint Aloysius School. Un total di diesdos (12) klas a wordo renoba y modernisa. Β Tambe, a renoba e dak, blafon y tegels di e edificio banda panort. Banda di esaki, a construi oficina, koffie kamer, bibloteca, pos y gymzaal nobo. A realoca dos (2) baΓ±o y traha nan completamente di nobo. Pa termina cu e trabou grandi cu a bin ta haciendo na e scol, ta planifica pa renoba e speelplaats completo di e scol. Pues, pa aΓ±a escolar 2023-2024, Sint Aloysius School lo ta den un bachicompletamente nobo, unda cu alumno– y maestronan por ta bek den nan propio edificio. Minister Endy Croes ta expresacu Gabinete Wever – Croes II ta cumpliendo cu nan vision di inverti den infrastructura di scol na Aruba, pa e muchanan porhaya educacion den un ambiente sigur.

