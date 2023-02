RECORDATORIO: CLIENTENAN DI ELMAR CU TA REGISTRA PA E-BILLING LO NO RICIBI NAN FACTURA MAS VIA POST

Oranjestad, 27 di februari 2023 – Entrante e factura cu bo lo ricibi durante e luna di maart, es decir e consumo di februari, e clientenan di ELMAR cu ta registra pa e-Billing lo no ricibi nan factura di coriente mas na cas via post. Usuarionan di e-Billing lo sigui ricibi nan factura digital via nos plataforma di e-Connect.

E diferencia di e-Billing y e-Connect ta cu: e-Connect ta nos portal unda bo por mira bo factura, balans di cuenta y historia di consumo, y e-Billing ta un servicio cu ta notifica bo via email cu bo factura ta cla y online riba e-Connect.

e-Billing ta un servicio cu bo ta registra p’e via e-Connect. Usuarionan di e-Billing lo tin acceso na nan factura digital via nos plataforma di e-Connect. Es decir, clientenan cu tin un cuenta di e-Connect solamente y no ta registra pa e-BIlling lo sigui ricibi nan factura na cas via post.

Danki pa e comprension y apoyo mientras nos ta trahando pa bira un organisacion mas sostenibel y eficiente. Si tin cualke pregunta, por fabor tuma contacto cu nos departamento di Customer Service na customerservice@elmar.aw.