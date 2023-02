Rudy Elvio Juaquino “Elvis” Weert sentencia na 9 aña di prison!

Dialuna mainta Hues di Corte den Promer Instancia a haya Rudy “Elvis” Weert culpable di a viola e mucha G. di 14 aña te cu su 17 aña. Tambe cu Weert a forza e mucha G. dos biaha pa haci abortus.

Nos por a compronde cu Hues a bisa cu e no ta haya proba cu Weert a abusa di e 2 mucha muhernan B. cu ta yiunan di su pareha actual. Hues no a sigui exigencia di Fiscal di 12 aña di prison y a condena Weert na 9 aña di prison.

Den oranan di mainta via video conference Hues a lesa su sentencia pa Weert, kende tabata den un oficina na KIA. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu diferente biaha Weert a tene relacion sexual cu G. tempo e tabatin entre 14 y 17 aña. Esaki ta wordo considera abuso di un mucha. Hues tambe ta haya cu Weert a forza e mucha G. di haci abortus dos biaha.

Pa loke ta e 2 muchanan B., Hues a bisa cu e no ta haya proba cu Weert a abusa di nan. Hues a bisa cu no tin prueba sosten. El a bisa cu Fiscal a usa declaracion di G. pa demostra cu Weert a usa e mesun forma cu e muchanan B. Hues a bisa cu for di e investigacion ta sali afor cu no ta e mesun forma. Hues ta haya cu KZP no a haci mas investigacion pa determina si loke e muchanan a declara ta asina.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e raport di psycologo cu ta bisa cu Weert ta menos responsabel. Tambe Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu a subi e castigo pa abuso di mucha. Hues a condena Weert na 9 aña di prison.