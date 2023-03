[VIDEO] Hoben astuto a logra burla di polis, pero lo no dura mucho cu lo bolbe atrap’e

Posted in

Diamars mainta polis a nota un hoben yega den un Nissan March na Reclassering ora a puntr’e encuanto e vehiculo ey ela bisa cu e a bini cu lift y e vehiculo en cuestion tin algun dia caba para eynan. Polis a pidi takelwagen pa asina bay cu e vehiculo habri y cu un telefon celular aden pero como cu no tin lugar pa pone aden a lag’e para eynan y a regresa na warda di polis. Despues di un rato na warda y mas detaye a drenta di e auto ey a regresa na e sitio pero ya e auto a bay for di eynan. Lo no dura mucho cu polis lo coregi y atende e caso aki.