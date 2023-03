[VIDEO] Pedofil peruano despues di a sinta castigo a bolbe molestia mucha victima

Posted in

Diahuebs merdia despues di cu un mama a trese su yiu menor di edad na cas e pedofil cu a mishi e mesun mucha a incita of a purba di molestia su victima na Tanki Leendert, mesora e mayornan a reacciona pero e abusador a responde cu harimento y cu gestionnan cu e ta cla pa sigui cu su fechorianan. Ta trata aki di e abusador sentencia peruano cu a abusa di 2 mucha muher menor di edad cu a abusa caba di 2 mucha menor di edad cu tabata su mesun bisiña algun aña pasa pero awor cu mas tribimento a bolbe molestia un di e mesun muchanan cu su abuseria y hasta a hari e tata di e criatura y e mucha na yoramento a drenta e cas simplemente pa recorda e mesun abusador cu a trauma su y di su ruman nan bida pa semper. Banda di e cas tin un school di muchanan chikito y e encargada a expresa e comportacionnan dudoso y sospechoso di e pedofil aki na polis. Expertonan den e ramo aki a declara cu un bes abusadornan haci e fechoria aki nan lo no stop. Victimanan cu a pasa den tipo di abusonan aki a laga sa cu no tin remedi pa e perversonan aki y cu pa bienestar di un y tur su expulcion di nos pais lo ta e mihor solucion ya cu ningun terapia lo sana e trauma di su victimanan.