Ministerio Publico a recientemente cuminza traha cu un programanobo pa cobra boet di trafico. E programa aki yama Paga bo boet(Pbb). Polis tambe ta forma parti di dje via un conexion directo cu nan sistema yamá ACTpol. Di awor pa dilanti tur boet cu polis dunaden trafico lo drenta mes ora cerca OM. Esey ta haci cu cobramentodi boet lo bay mucho mas rapido cu antes.

Simultaneamente polis lo cuminza traha tambe cu un version nobodi e boet di trafico. Entrante prome di maart 2023 polisnan lo tatrahando cu e boet nobo aki. Na idioma Hulandes e boet aki yamaun oproepingsprocesverbaal of un opv. E opv cu e ciudadano lo haya den su man di awor pa dilanti, ta contene mucho másinformacion, tanto pa polis como pa e ciudadano mes.

Riba e opv lo ta menciona tanto e suma di e boet, como un asinayamá opv-nummer. Ora di duna e boet, polis lo yena e hoki cu e suma corespondiente. E opv-nummer ta bin para mas ariba di e formulario y ta bay cuminza semper cu e cifranan 297.



Esaki ta significa cu e ciudadano lo no tin mester cu warda mas pa haya un carta na cas di Ministerio Publico pa haya sa con halto suboet ta pa asina por pague, manera tabata e caso antes. E mes porwak riba e opv cu el a haya den su man di polis kico e suma di suboet ta y kico su opv-nummer ta.

E ora facilmente e por paga online of na balie di Ministerio Publico.Paga online por via cuenta bancario 4000905 na Arubabank baomencion di e suma di e boet y e opv-nummer. Na balie di MinisterioPublico (Rumbastraat 29 na Camacuri) por paga despues di haci unafspraak riba www.omaruba.com. OM no ta tuma mas pagonancash. Riba diabierna balie ta cera pa publico.

Riba e opv ta para tambe un asina yamá oproepingsdatum. Esey ta e fecha riba cual e ciudadano cu a haya e boet mester presenta dilantihuez di trafico. Polis ta pone e fecha aki duidelijk riba e opv. Si e persona paga su boet na ora, anto su cita pa presenta dilanti huez ta bin na caduca.

Paga bo boet

Het openbaar ministerie heeft recentelijk een nieuw programma in gebruik genomen om verkeersboetes te innen. Dit programma heet Paga bo boet (Pbb). Ook het korps politie Aruba (KPA) maakt daardeel van uit via een koppeling met het informatiesysteem ACTpol, wat door de politie wordt gebruikt. Bekeuringen die door de politie in ACTpol worden ingevoerd, komen voortaan direct binnen bij het OM.

Dit betekent, onder andere, dat het innen van boetes versneld zal worden vergeleken met voorgaande jaren.

Het betekent ook dat de politie met een vernieuwde versie van de verkeersbekeuring zal beginnen te werken. Vanaf 1 maart 2023 zullen verbalisanten bij het geven van een boete het vernieuwde oproepingsprocesverbaal (opv) uitschrijven. De bekeuring die de weggebruiker van nu af aan in handen zal krijgen na het begaan van een verkeersovertreding, bevat meer informatie, zowel voor de politie als voor degene die de boete krijgt.

Nieuw is dat op het geüpdatet opv het bedrag van de boete en een zogeheten opv–nummer komen te staan. Het bedrag van de boete zal door de verbalisant worden aangevinkt. Het opv–nummer staat rechtsboven aan het formulier en begint met de cijfers 297.

Derhalve hoeft de burger in het vervolg niet langer te wachten op een brief van het OM om de boete te kunnen betalen, zoals tot voorheen het geval was. Men kan zelf checken op het opv wat het bedrag van de bekeuring is, alsmede het opv-nummer wat daarbij hoort.

De boete kan dan gemakkelijk online of aan de publieksbalie van het OM worden betaald. Online betalen kan via het rekeningnummer 4000905 bij Arubabank onder vermelding van het bedrag en het opv-nummer. Aan de balie van het OM aan de Rumbastraat 29 in Camacuri kan betaald worden na het maken van een afspraak via www.omaruba.com. Het OM neemt niet langer contante betalingen in ontvangst. Op vrijdag is de balie voor het publiek gesloten.

Op het opv staat ook een zogenaamde oproepingsdatum. Dat is de datum waarop degene die de overtreding heeft begaan ter terechtzitting moet verschijnen. Deze datum wordt door de verbalisant handmatig ingevuld op de opv. Indien de boete tijdig wordt betaald, komt de oproeping om voor de rechter te verschijnente vervallen.