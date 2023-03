Minister Endy Croes: TA EXTENDE INVITACION NA E ALUMNONAN DI EXAMENKLAS PA UN ANOCHI INFORMATIVO NA THE MOVIES IMAX NA GLORIA. En conexion cu vivienda pa studiante na Hulanda.

ORANJESTAD: Diaranson mainta, Minister di EnseñansaEndy Croes a bishita Colegio Arubano na Oranjestad. Minister Endy Croes a tene un combersacion cu e studiantenan di examenklas di scol secundario Colegio Arubano cu ta biahando den e luna di augustus di e aña aki naHulanda pa sigui cu nan estudio. E proposito di e bishita aki ta pa invita dies (10) klas di HAVO di aña cinco (5) y tres (3) klas di VWO di aña seis (6) pa un un anochi di informacionna The Movies IMAX na Gloria. Dialuna awo, dia 6 di maart 2023, en conexion cu vivienda pa studiante na Hulanda. E anochi informativo aki ta parti den dos seccion, di 6 or di atardi pa 7 or di anoch y di 7 or pa 8 or di anochi. Ta bay tin un lista di plataforma, unda cu e studiantenan por inscribi, pa asina segura cu nan haya camber (studentkamer) na tempo. Minister Endy Croes ta indica cu ta importante pa buscacamber trempan, pa asina evita cu e studiantenan yegaHulanda sin tin un vivienda, cual por tin un efecto negativoriba nan scol. Rector di Colegio Arubano Sr. Tim Croes, Conrector Sra. Milouschka Boekhoudt-Wernet y Directora di Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba (SVOA) Sra. Maya Artist a gradici Minister Endy Croes pa bishita Colegio Arubano y trece informacion valioso pa e alumnonan di examenklas cu ta biahando na Hulanda e aña aki.

