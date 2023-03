Posted in

Diahuebs madruga bomberonan na e kazerne na Tanki Flip a scucha un sonido fuerte y a sali pafo wak cu ta un accidente a sosode. A bin resulta cu e dama burachi bayendo direccion rotonde Tanki Flip a baha for di caminda bay cay den greppel. Na yegada di polis e dama a admiti di a bebe y a bisa e polisnan pa nan dun’e un boet di mil florin ya cu e sa cu e no mag bebe ora e tin cu stuur y a accidenta cu e auto di su mama. Ora su mama a yega e dama a bisa mami no dalmi!