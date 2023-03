[VIDEO] 4 Auto envolvi den un accidente cu hende herida na Ponton

Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 4 auto. Ta trata di un Honda Fit biniendo for di pabao y a bay subi e crusada pa bay nort sin a duna preferencia na e Kia Rio hatchback biniendo for di zuid, e Kia Rio mester a baha for di caminda pa evita un impacto mas fuerte pero a baha caminda bay dal un auto Toyota Corolla cual tabata tin un wiel riba blokki pusha esaki mandi dilanti bay dal un Honda Fit staciona dilanti e Corolla causando basta daño material. Tanto e dama chauffeur den e prome Honda cu subi sali dilanti como e chauffeur di e Kia Rio a resulta herida y a ser atendi na e sitio mes pa ambulans cu a presenta mesora.