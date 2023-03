Resultado preliminar di accion di recolecta armanan di candela Containernan blauw habri entrante 4 di maart pa entrega di tur sorto di arma

Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba a tene naNovember y December 2022 un accion pa recolecta arma di candela ilegal, caminda personanan por a entrega armanan di candela sin core riesgo di wordo persigui despues.

Cu e meta aki a pone containernan special color blauw na wardadi polis na San Nicolas y na Oranjestad.

Hendenan a haci bon uso di e oportunidad aki.

En total a entrega 8 arma, di cual 3 ta pistool, 3 ta revolver y 2 ta arma di presion di gas (BB-guns). Un BB-gun ta sirbi pa menasa hende y pesey cu nan tambe ta prohibi.

Ademas a entrega mas of menos 500 pida municion.

E containernan blauw den cual e armanan por wordo entrega ta para na e mes lugar na warda di polis na San Nicolas y Oranjestad.

Si tin personanan lesando e relato aki cu kier laga un arma, parts di un arma of balanan den e container na San Nicolas of naPlaya sin cu esey tin castigo, anto ta keto bay posible.

E CONTAINERNAN LO WORDO HABRI DI NOBO RIBA DIASABRA 4 DI MAART VENIDERO Y LO KEDA HABRITE CU 4 DI JUNI 2023. Durante e periodo aki lo ta posible pa entrega otro tipo di arma tambe, manera por ehempel cuchionan, machetenan, skin-ups y pepperspray.

Na inicio tabatin ainda e cuestion cu tin camera dirigi riba e containernan, pero mientrastanto tur hende sa cu a kita e cameranan. Bo persona por anonimamente entrega arma of municion.

Ministerio Publico y Polis ta haci un biaha mas un yamadaurgente na personanan cu tin arma na cas of cu tin conocimentodi un arma, pa bin entrega esaki. Banda di armanan di candela, ta ricibi awor tambe cuchio y otro tipo di arma.

Peticion di polis ta pa entrega e armanan di candela paketa pa evita malentendimentonan y accidentenan.

Otro tipo di arma no mester wordo paketa.

Cu entrega di arma y balanan, Aruba ta birando mas safe. Ban nos tur pone di nos parti pa tene nos isla un lugar hopi safe.

Blauwe containers nu ook open voor messen en andere wapens

Voorlopig resultaat vuurwapeninzamelingsactie

Het openbaar ministerie en het korps politie Aruba hebben in november en december 2022 een wapeninzamelingsactie gehouden, waarbij straffeloos illegale vuurwapens konden worden ingeleverd. Met dit doel zijn bij de politiewachten in San Nicolas en Oranjestad speciale blauwe containers geplaatst.

Van de gelegenheid is goed gebruik gemaakt. In totaal zijn er 8 ingeleverd, 3 pistolen, 3 revolvers en 2 gasdrukwapens. De gasdrukwapens (BB guns) zijn voor bedreiging/afdreiging geschikt en ook verboden. Daarnaast zijn ongeveer 500 stuks scherpe patronen ingeleverd.

De blauwe containers waarin de wapens ingeleverd kunnen worden staan nog steeds op hun plek bij de politiewachten in San Nicolas en Oranjestad. Indien iemand een vuurwapen, delen daarvan of munitie in een container straffeloos wil deponeren, dan kan dat!

Per 4 maart tot en met 4 juni 2023 zijn de containers weer geopend. Gedurende deze periode is het ook mogelijk om andere wapens in te leveren, zoals bijvoorbeeld messen, machetes, boksbeugels en pepperspray.

In het begin was er nog de kwestie dat er camera’s op de containers gericht zouden staan, maar ondertussen weet men dat die zijn weggehaald. U kunt dus anoniem een wapen of munitie in de container inleveren.

Het openbaar ministerie en de politie doen nogmaals een dringend beroep op personen die een vuurwapen thuis hebben liggen of daarvan weet hebben om die alsnog in te leveren. Dit mag en kan dus nu ook met andere wapens. Verzoek van de politie hierbij is om het vuurwapen verpakt in te leveren om misverstanden en ongelukken te voorkomen.

Met het inleveren van de vuurwapens is Aruba weer veiliger geworden. Maak Aruba samen nog veiliger en lever wapens en munitie in!