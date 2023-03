Dokter cu mester bay hospital cu urgencia a hay’e obliga di bay cu bicicleta, nan a para un auto dilanti su garashi!

Diadomingo mainta a drenta informe di cu un chauffeur a laga un auto para dilanti e garashi di un cas unda un dokter ta biba, e dokter mester a bay cu urgencia hospital y a subi bicicleta dirigi su mes lo mas pronto posibel pa e emergencia. Lo mas tristo ta cu dilanti di e garashi tin un poster avisando pa laga e entrada/salida liber y no blokea esaki pero asina mes ta blokea e garashi. Polis a busca manera pa haya e chauffeur pero no a logra ya cu e auto ta registra na un adres na Macuarima pero na e adres ey no tin ningun hende cu e nomber ey. No a keda nada otro cu pidi takelwagen kita e auto for di eynan y hib’e warda di polis unda nan tin su auto bon warda y un merecido “BOET” pa paga.

