Minister Endy Croes: Aumento di schoolgeld di SKOA tin nos atencion y lo reuni cu SKOA pa compronde nan decision miho.

ORANJESTAD: Gobierno a tuma nota di e anucio di aumentodi schoolgeld di SKOA. Como Minister di Enseñansa y Deporte esaki sigur tin mi atencion.



SKOA ta un stichting cu ta tuma su propio decision: SKOA sinembargo ta un stichting cu tin su propio “bestuur”unda un Gobierno of Minister no ta autorisa pa tuma decision. Pues, tur stichting y tambe SKOA ta completamente liber pa tuma nan propio decision. Durante aña 2022, como Minister mi a haci apelacion pa trata na no aumenta schoolgeld. Nos ta compronde alabes cu rond mundo e retonan ta grandi,saliendo for di pandemia cu a asota nos na 2020. E siman entrante Minister di Enseñansa lo invita SKOA pa un reunion,pa asina por compronde miho nan necesidad kisas pa aumentae schoolgeld. Pues, e asunto di schoolgeld tin nos atencion, e mandatario a enfatisa.

Scolnan p ublico DPS schoolgeld no lo aumenta :

Minister di Enseñansa y Deporte ta splica cu su persona como“bevoegdgezag” di scolnan di DPS, esta scolnan publico ta e unico caminda cu Gobierno y Minister ta 100% responsabel y por tuma tur decision. Pues, e mensahe a bay caba pa DPS cu bou ningun circunstancia no lo permiti pa scolnan cu ta cay bou DPS aumenta schoolgeld ni cu 1 florin. Alabes a pidiDPS pa traha mesora riba un plan strategico dado caso sinti e necesidad cu e peticion pa cupo na scolnan di DPS aumenta. Terminando, Minister Endy Croes a splica cu despues di e reunion cu SKOA lo informa comunidad di resultado di dichoreunion.