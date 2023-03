[VIDEO] Polis a confisca un quadracer y un scrambler na Rooi Lamoenchi

Dialuna atardi a drenta informe di cu tin sonido di racemento na Rooi Lamoenchi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nota 2 quadracer y un scrambler, mesora a para nan y a atende cu nan. Polis a confisca e vehiculonan aki pasobra nan lo no tin papelnan di nan na ordo. Mientras cu a spera riba e takelwagen e hobennan a bisa cu nan no tabata core riba caminda publico y cu esaki ta nan diberticion riba tereno priva, ademas a bisa cu un di e quadracernan tin su papel regla na ordo no mas cu e no tin e cun’e. Un rato despues e mayornan di e hobennan a presenta cu e papelnan di un di e quadracernan na ordo y polis a debolbe nan e quadracer ey pero e otronan si nan a bay cun’e den beslag.

Share this: Twitter

Facebook