Polisnan di bario Oranjestad si a tuma na serio e asunto di pedofil den Tanki Leendert y ta actuando!

Diamars mainta e polisnan di bario encarga cu Oranjestad (distrito 1) a presenta na Tanki Leendert unda e peruano PEDOFIL ta sigui haci su cosnan y a constata varios irregularidad nan a descubri un camara dirigi fuera di su propiedad pa a spiona e muchanan bisiña. E oficialnan no a basila y a yama D.O.W. pa asina bin controla e percela di e peruano unda e peruano a pone un trailer ilegalmente y tambe un afdak construi sin permiso di D.O.W. Polis a duna e peruano ordo mas pronto cu ta posibel kita e camara poni den un forma contra ley. D.O.W. a duna e peruano 1 te cu 2 luna pa kita tanto e trailer y e afdak ilegalmente construi sin permiso ni mapa alguno. Hasta autoridad a keda babuca cu coriente y awa a ser suminstra na e trailer den forma dudoso. Polis di bario a papia palabra directo cu e peruano pedofil aki pa e stop di intimida e 2 muchanan cu su fechorianan y no chwercha nan mayornan. E pedofil a priminti di bay kita su cosnan ilegal construi pero D.O.W. a bise kita nan pasobra si no nan mes ta bin kitanan y lo tin consecuencianan grave pa su persona.