[VIDEO] Minister Endy Croes: Historia di Lotto pa Deporte

Despues di traspasa nubianan scur, Lotto pa Deporte ta bek den man di pais Aruba



A funda Lotto pa Deporte na aña 1982 tras un vision di e tempo aya di Sr. Remy Zaandam, Sr. Roy van Putten “den feliz memoria” y nos gran Libertador Betico Croes, pa genera fondo pa Lotto pa Deporte. Desde inicio di Lotto pa Deportena aña 1982 te cu aña 1999 a bende e ticketnan manualmente. Varios rebendedo tabata para na skina di caminda y na e supermercadonan pa bende nan ticket imprimi. Na aña 1999 a cera e prome contract cu Canadian Bank Note Company (CBN), cual a bin cu e iniciativa pa innova e sistema di Lotto pa Deporte, incorporando tecnologia y cuminsa bende lotto riba terminal. Pues, desde e tempo ey a bin cu e kiosconan cu un terminal pa bende number. E innovacion aki a trece cu den aña 1999, e benta di lotto a cuminsa aumenta.

Na final di aña 2001, Gobierno di Aruba a cambia y mesora a bin cu un maneho nobo y strategia diferente. A Introducidiferente wega nobo, entre otro, Mini Mega y Zodiac, cual ta e weganan mas exitoso den historia di lotto te cu awe. E bentanan a triplifica y a alcansa 42 miyon florin na aña 2009.Cu ingreso di Lotto pa Deporte, a ehecuta varios proyectograndi, entre otro, Veld di Nadi Croes/Crismo Angela, veldnan na Pos Chikito, Veld di Jara, Parke CurazonJaburibari, Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord, Compleho Deportivo na Jara y Compleho Deportivo Simeon Antonio. Banda di esaki, Lotto pa Deporte a instala luz naveldnan rond di Aruba, cual a keda renoba den e periodo di 2002 pa 2009. Alabes, Lotto pa Deporte a yuda, entre otro, federacion, club deportivo, seleccion y atleta cu fondo pa sostene nan proyecto. Despues di esaki, entre aña 2010 pa 2017, lamentablemente Lotto pa Deporte a traspasa den nubianan scur, pero ya caba desde aña 2018 intentonan grandia wordo haci pa rescata Lotto pa Deporte.



Desde aña 2021, Gabinete Wever-Croes 2 a tuma over e encargo di Lotto pa Deporte. Na aña 2021 y 2022, Lotto pa Deporte a alcansa record den benta. Despues di e momentonan dificil cu Lotto pa Deporte a pasa aden, Gabinete Wever-Croes 2 a logra cera un contract nobo cu tabeneficia e mundo di deporte aki na Aruba. Desde aña 1999 pa aña 2011, Canada tabatin contract cu Lotto pa Deporte, unda cu nan tabatin un “management fee” di 8.25 porciento. Na aña 2011, 8.25 porciento a bira 23.5 porciento, cual ta un inhusticia. Por mira cu di aña 2011 pa aña 2020, CBN y CBNA a ricibi 104 miyon florin y Stichting SportsubsidieAruba a haya solamente 34 miyon florin. E no tabata un negociacion facil, pero den luna di februari di aña 2023, Gobierno di Aruba a logra firma un contract legitimo cu CBN. A bolter e contract y awo CBN y CBNA no ta ricibi 23.5 porciento mas, sino 8.25 porciento. Minister di Deporte Endy Croes ta indica cu esaki ta un logro grandi pa Aruba y cu a hiba e lucha aki pa nos deportistanan cu ta central.