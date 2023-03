Ministerio Publico lo bende varios boto na findishi fin di luna / Het OM veilt diverse boten eind deze maand

Ministerio Publico lo bende diesdos boto na findishi ribadiabierna 24 di maart 2023. Ta trata di botonan cu ta na Marinierskazerne na Savaneta. Tur ta boto cu a cay den man di Kustwacht. E botonan aki no tin mester di wordo warda mas y por wordo bendi na esun cu ofrece mas cen pa nan.

Mescos cu tempo a bende botonan den añanan anterior, bo persona tin cu inscribi di antemano na Ministerio Publico. Esakinan ta e reglanan:

• Bo por inscribi te diabierna 1 7 di maart 2023 na Ministerio Publico via ann.angela@omaruba.aw . Bo por opta tam be pa yama sra . Angela na Ministerio Publico na tel . 521-4135. Despues di 1 7 di maart 2023 INSCRIPCION TA CERA .

• Ora di inscribi mester inclui :

– Nomber

– Fam

– Fecha di nacimento

– Pais di nacimento

– Number di ID (di bo ID, paspoort of rijbewijs)

– Number di telefon.

• Unicamente personanan cu a inscribi na OM mag di meld riba 24 di maart 2023 pa 10’or di mainta na entrada di Marinierskazerne pa wak e botonan y duna un oferta por escrito riba e boto cu nan ta desea pa cumpra .

• Ora bo presenta na porta di Marinierskazerne , bo mester mustra e mes ID cu bo a inscribi cu ne . Si bo no tin ese y cu bo , bo lo no haya entrada.

• M uchanan no por drenta .

• Si bo persona resulta esun cu a haci e oferta mas halto , lo tuma contacto cu bo. Despues bo por pasa e placa na banco. Pago por solamente via TRANSFERENCIA BANCARIO . Bo mester pasa placa na banco. N o por swipe ni paga cu cas h mas .

• E boto ta wordo entrega una vez mustra e recibo di pago , e contrato di compra y e ID di e cumprador .

• E cumprador lo wordo informa despues tocante e fecha cu e por busca e boto . Ministerio Publico no ta duna ningun garantia riba e estado di e botonan . E venta ta bay ‘as is where is’. E cumprador mes ta percura pa transporte .

Het O M veilt diverse boten eind deze maand

Het openbaar ministerie zal op vrijdag 24 maart 2023 overgaan tot de verkoop van een twaalftal boten die op de marinierskazerne in Savaneta opgeslagen liggen. Het betreft boten die door de kustwacht onder zich zijn genomen. Deze boten hoeven niet langer te worden bewaard en zullen aan de hoogste bieder worden verkocht.

Net als bij de verkoop van de boten in voorgaande jaren, moet u zich van tevoren inschrijven bij het openbaar ministerie. Daarbij dient u zich aan het volgende te houden:

• U kunt zich tot en met vrijdag 1 7 maart 2023 melden bij het o penbaar m inisterie via ann.angela@omaruba.aw . Daarnaast kunt u mevrouw Angela bellen op het OM op tel. 521-4135. Na 1 7 maart 2023 zal de inschrijving gesloten zijn .

• Bij de inschrijving dient u te vermelden uw:

– Voornaam

– Achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteland

– Identiteitsnummer (van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)

– Telefoonnummer.

• Alleen personen die zich bij het OM hebben ingesch reven mogen zich op 24 maart 2023 om 10 .00 uur bij de poort van de kazerne melden om de boten te bezichtigen en een schriftelijk bod uit te brengen op de boot van hun keuze.

• U dient het legitimatiebewijs bij u te hebben die u bij uw aanmelding hebt opgegeven. Indien u dat niet bij u hebt , krijgt u geen toegang. Kinderen mogen niet naar binnen.

• De hoogste bieder per boot zal zo snel mogelijk bericht krijgen. Daarna kan de koopprijs worden voldaan door overmaking van het bedrag. Betaling kan alleen via banktransfer. Swipen of cash betaling is niet mogelijk .

• De gekochte boten worden afgegeven na overlegging van de kwitantie van de betaling van de prijs, het koopcontract en de legitimatie van de koper.

• De koper zal tijdens de afhandeling ingelicht worden over de datum krijgen waarop de boot dient te worden opgehaald. Het OM geeft geen garantie op de staat van de boten. De verkoop geschiedt ‘as is where is’. De koper zorgt zelf voor het transport.